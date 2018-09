La nueva razón por la que vas a amar a Penélope Cruz y Javier Bardem

El amor entre Penélope Cruz y Javier Bardem se fraguó entre bambalinas. Se conocían del pasado, pero su romance no se materializó hasta años después. Los actores volvieron a conectar mientras trabajaban a las órdenes de Woody Allen en el film ‘Vicky Cristina Barcelona’ y, a día de hoy, permanecen felices junto a sus dos pequeños. Convertidos en el tándem perfecto, probablemente no sorprenda al público que estas estrellas protagonicen juntos una película. Eso sí, por muchas escenas que la pareja de oro del cine español haya compartido en los últimos años, cada ficción en la que participan se convierte en todo un acontecimiento y no es para menos. Ahora llegan con ‘Todos lo saben’, cinta que aterriza en las salas españolas el 14 de septiembre, meses después de haber pasado por el Festival de Cannes.

En esta película dirigida por el oscarizado Asghar Farhadi, la de Alcobendas interpreta a Laura, una mujer que regresa a España desde Argentina para asistir a la boda de su hermana. En este viaje tendrá que enfrentarse a un inesperado y terrible drama precisamente originado en la primera noche de casada de su hermana. Bardem se mete en la piel de Paco, examante de Laura que luchará con todo lo que tiene para ayudar a esta desesperada mujer.

Las interpretaciones de ambos en ‘Todos lo saben’ dan razones de sobra para seguir admirando el buen hacer de estos dos actores de Oscar. Quienes hoy todavía se enfrenten al trabajo de Bardem y Cruz con escepticismo encontrarán en sus contundentes actuaciones un nuevo enfoque desde el que mirar a estos intérpretes. Y mientras que uno asiste al despliegue de talento de ambos (y de un brillante elenco en el que también están el infalible Ricardo Darín, Bárbara Lennie, Eduard Fernández, Elvira Mínguez, Inma Cuesta y una acertadísima Sara Sálamo), el dolor y la angustia de Laura han dejado de habitar solamente en ella para pasar ahora a invadir al espectador. Cuando uno se da cuenta de ello, quizá sea demasiado tarde para evitar que ‘Todos lo saben’ deje una perturbadora huella en el que la ha visto. Bendito cine.