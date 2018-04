La de Laura Escanes no ha sido la única incursión de un famoso que no es conocido por ser escritor en el mundo de la literatura. Sólo en el último año ha habido cantantes, periodistas, actores y presentadores que han presentado libros, novelados o no.

Hace apenas unas semanas Cristina Pedroche publicaba en su Instagram un mensaje de agradecimiento a la autora del último libro que se había leído:

“He estado frenándome para no leer tan deprisa, intentar que me durara todas las vacaciones pero obviamente no ha sido posible. Lo he devorado. He querido disfrutar de la relación de Clarisa y Marco (los protagonistas) poco a poco, me he querido poner en la piel de cada uno, he intentado sentir lo que cada uno sentía para así tratar de ser objetiva. No contaré nada del final (lógicamente) ni de cómo me he sentido por ellos, aquí solo voy a hablar de @zaharapop. (…) Por si no ha quedado lo suficientemente claro os lo recomiendo encarecidamente. ❤️”

Efectivamente, tal y como menciona la mujer de David Muñoz en su dedicatoria, la autora del libro que le ha hecho sentir todo eso es la cantante Zahara. Su primer libro ‘Trabajo Piso Pareja’ se publicó el pasado verano y son ya varias las ediciones impresas de la ópera prima de la intérprete.

Como Zahara y Escanes, son muchos más los personajes que, aunque en un principio sean conocidos por temas ajenos al arte de las letras, tienen actualmente a la venta algún título en las librerías.