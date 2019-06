Considerada como una de las mujeres más elegantes de España, ha sido una de las invitadas en saltarse el estricto ‘dress code’ marcado para la cita

Era uno de los colores vetados por los novios, pero eso no ha sido inconveniente para que Naty Abascal decidiera elegir el rosa para su soberbio look de invitada en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. Es una de las mujeres más elegantes de España y está por encima de modas y tendencias, motivo por el que puede que se haya atrevido a desafiar las estrictas instrucciones que los casi 500 invitados recibieron hace varias semanas junto con la invitación. Aun así, esta osadía no ha impedido que la antigua modelo se convirtiera en una de las mujeres mejor vestidas de la tarde en Sevilla.

En un tono más cercano al fucsia, se trataba de un sencillo diseño liso, con largo hasta los pies, cuello a la caja y manga larga, confeccionado en un tejido de raso. Ligeramente holgado en la parte superior, se ceñía a su cadera con una suerte de fajín que emulaba a un pañuelo con motivos florales en color blanco y decorado con flecos. Lo complementó con salones de tacón medio semitransparentes con adornos de pedrería en el empeine y cartera de mano nagra. Aunque, sin duda, lo más llamativo de su atuendo se encontraba en su cabeza en forma de un espectacular y llamativo tocado de flores a juego con el vestido.

Sin embargo, Naty Abascal no ha sido la única invitada en saltarse el estricto ‘dress code’ del evento. Victoria Beckham también ha hecho caso omiso a las normas de vestimenta al aparecer en la Catedral de Sevilla con un elegantísimo vestido blanco con estampado de cadenas inspirado en uno de los looks premamá de Meghan Markle. | [LEER MÁS: Sergio Ramos, un elegantísimo novio contra todo pronóstico]