La exmodelo ha recuperado en su cuenta de Instagram una imagen en la que recuerda el look que le ha 'copiado' la Reina.

Coincidir en look con uno de los grandes iconos de estilo de nuestro país es, sin lugar a dudas, todo un acierto. Y eso es precisamente lo que le ha pasado a doña Letizia. Causalidad o premeditación, la Reina ha lucido un outfit idéntico al que Naty Abascal escogió para una sesión de fotos el pasado mes de enero. Se trata de un conjunto de pantalón y túnica de manga larga con bajo asimétrico de Zara en color naranja. Una coincidencia que podría haber pasado desapercibida de no ser la propia Naty la que ha recuperado una foto del look de Zara en su cuenta de Instagram, eso sí, sin hacer ningún tipo de referencia a doña Letizia. Toda una lección de buen gusto, para que no se pueda pensar que la esposa de Felipe VI está ‘copiando’ deliberadamente a la exmodelo.

Sin embargo, no es la primera vez que la Reina coincide en sus elecciones con otras actrices o modelos. De hecho, estos días ha lucido el mismo vestido de Pedro del Hierro que llevó Eugenia Silva hace unos meses y en varias ocasiones Nicole Kidman le ha servido de inspiración en muchos de sus looks, especialmente en diseños firmados por Carolina Herrera.

Sea como fuere, es todo un acierto que doña Letizia apueste por la moda low cost para sus outfits y en estas circunstacias, cuando las creaciones no son personalizadas, resulta inevitable evitar las coincidencias. En cualquier caso, coincidir con Naty Abascal es, inevitablemente, sinónimo de buen gusto. |[LEER MÁS: Shakira declara en los juzgados de Madrid acusada de plagio]