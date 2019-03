MUJERES AL PODER: El secreto tras la camiseta feminista de Ana Rosa Quintana

View this post on Instagram

Si me vas a echar, que sea de menos. ~ • Algo os había ido adelantando por stories y en algún post. Los que me seguís, sabéis que me gusta escribir. También que soy inquieta y que la moda, me mola. Un día se me ocurrió que por qué no, mis pensamientos en tela. Los versos, para lucirlos. Dice Javier Marías que lo que no se dice; lo que no se cuenta, no existe y, por consiguiente, ni siquiera hace daño. Contar es uno de los ejes de quienes escriben. De quienes –como yo– pretendemos contar historias. A veces, hemos de colocar las cosas de manera tan real delante del lector que, claro, –y siguiendo con la afirmación y el pensamiento de Marías– duele. Otras, –y abundando en el mismo argumento– reconforta, alegra y da vida a quien recrea en su mente las palabras convertidas en relato. Tengo una especie de “mantra” que me acompaña siempre. Hice hasta que me lo grabaran en una pulsera, que no me quito nunca. Dice así: “Érase una vez…” Es importante observar que a las tres palabras le siguen unos puntos suspensivos. De pequeña, mi abuela, mi madre y mi tía Ana, nos contaban los cuentos clásicos, siempre, en verso. Creo que fue entonces cuando comencé a aficionarme a lo de contar historias, a lo de iniciarlas y a todos los principios bonitos que empiezan, siempre, con ese “érase una vez”. Puede que fuera entonces cuando me enganché a la poesía. Me aboné, también, a los puntos suspensivos, como signo ortográfico que deja volar la imaginación. Hoy arranca una historia. Érase una vez #TelaDeVersos ~ • A mí, y a mi locura, se han unido los bonitos de @daydreambynuria . Esta primavera, si os apetece, podréis poneros mis versos. Ya os seguiré contando, que la cosa tiene tela. Y versos. Muchos versos. M. M-B. ~ • • #Suena🎧 #PinkFloyd #WishYouWereHere < • • #Winter #February #NewProject #TelaDeVersos #Poesía #Poetry #Fashion #TShrit #VersosEnTela #LosVersosModan #ShortStory #ÉraseUnaVez #OnceUponATime #Escritura #Music #