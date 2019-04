LOOK habla en exclusiva con dos de los protagonistas de “Muerte en el Nilo” en la nueva y elegante adaptación del Víctor Conde del clásico de Ágatha Christie que ha llegado a Madrid tras su gira por varias ciudades españolas.

Acaba de celebrar sus 100 representaciones sobre las tablas del Teatro Amaya y apura sus últimas semanas en la capital antes de continuar su gira por el resto del país. “Muerte en el Nilo”, la brillante adaptación de Víctor Conde del clásico de Ágatha Christie invita al espectador a una travesía de lujo a bordo del Lotus en la que la intriga, el romance, la envidia, la venganza, la diferencia de clases, la mentira y el deseo están garantizados. Una mezcla de las más bajas pasiones del ser humano que tendrán como resultado un asesinato en el que el telón de fondo es el mítico río egipcio.

Una pareja separada por circunstancias adversas y unos recién casados que se embarcan en la aventura de sus vidas, cuyo trágico final habrá de desentrañar un apuesto detective que se carga a las espaldas la difícil tarea de resolver un crimen. Una miscelánea de caracteres que conviven a bordo de un barco y que fluyen al son de la magistral banda sonora que transporta al espectador, más que nunca, a la elegante atmósfera del Egipto de los años 30.

LOOK ha podido hablar en exclusiva con dos de los protagonistas de la obra, Adriana Torrebejano, que interpreta a Jacqueline de Severac, y Pablo Puyol, que se pone en la piel del valiente detective que desentrañará los entresijos del asesinato más famoso del que ha sido testigo el río de los faraones.

LOOK: ¿Es un reto participar en una obra tan emblemática? ¿Habéis sentido algún tipo de presión?

Pablo Puyol: Bueno, presión sí, siempre, todo el rato. Siempre que te subes a un escenario sientes presión y si encima estás interpretando un clásico y de una escritora tan conocida como Ágatha Christie y en un teatro tan emblemático y rodeado de un elenco como este, pues un poco más.

Adriana Torrebejano: Es un respeto realmente hacer un clásico como este en un escenario. Tal como están las cosas, diez actores en un escenario es un meritazo.

L: La obra está ambientada en un crucero por el Nilo en el Egipto de los años 30 y desborda elegancia. ¿Qué os ha resultado más fácil y más difícil a la hora de poneros en situación?

A.T: Es cierto que aunque la obra esté ambientada en los años 30, con la versión contemporánea que ha hecho Víctor Conde, se refleja esa elegancia de la clase alta del momento, pero aún así es todo muy cercano al público. Yo no me siento muy en la época.

P.P: La función ha querido acercar el clásico de Ágatha Christie a la época actual, darle un halo de modernidad, hacerlo más cercano a la actualidad, a través del vestuario, de la música, de la escenografía…sin cambiar el texto que ya de por sí es magnífico.

L: ¿Cómo llegó el proyecto a vuestras manos?

A.T: Víctor Conde y Alain Cornejo llamaron a mi representante diciendo que tenían este proyecto entre manos y que querían contar conmigo para uno de los personajes protagonistas de la obra y la verdad es que me hizo mucha ilusión porque yo le dije que era muy fan de Ágatha Christie y que estaba deseando que me ofrecieran el papel de Jacqueline de Severac, que era una de mis favoritas. Y efectivamente era para ese.

P.P: Mi caso fue un poco más accidentado porque estaba realizando otra función y el anterior actor que iba a hacer este personaje al final no pudo y dos semanas antes del estreno me llamaron y me lo ofrecieron y acepté. En dos semanas me lo preparé y el resto de compañeros me ayudaron mucho y al final fue mucho más fácil de lo que pintaba.

L: ¿Qué os han aportado vuestros personajes y qué les habéis aportado vosotros?

A.T: A mí el personaje de Jacqueline siempre me gustó. Hace muchos años que leí la obra y me parecía una mujer muy inteligente, con mucho carácter, muy enfrascada en el dolor, en esa rabia que te produce el amor. Quizás yo le he podido aportar mi mal genio. Ella es muy terrenal, yo también.

P.P: En la versión teatral no es Hércules Poirot, sino que es un detective, de hecho al principio era un cura, pero se decidió quitar. Como cura habría quedado un poco rollo ‘Pájaro Espino’. Creo que le he aportado un poco más de sensualidad al personaje, a lo mejor por mi físico, porque estamos acostumbrados a ver a un Poirot más mayor y con otro tipo de físico. Y a mí me está aportando mucho en el aspecto de estar más pendiente de qué hace cada persona porque en escena me paso toda la función analizando cada cosita que hacen. Creo que eso me lo ha dado el personaje.

L: ¿Cómo está siendo la acogida del público?

P.P: Muy buena en general. Al ser una propuesta tan interesante, moderna y diferente. Hay un público que no esperaba ver una Ágatha Christie de esta manera que lo está disfrutando mucho.

A.T.: Creo que esta versión está atrayendo a gente más joven a ver este clásico.

L: Los dos habéis trabajado en teatro, cine y televisión. ¿Qué preferís?

P.P: Yo con los tres. Aunque el cine me gusta un poco menos porque es más lento y a mí me gusta ir rápido.

A.T.: A mí me gusta más el cine, se hace todo con más delicadeza, se piensa todo más, en la tele se va todo muy rápido, que está bien porque te mantiene activa y te hace aprender, pero el cine se hace con tanto amor que luego salen cosas increíbles. Y el teatro es un feedback tan directo que es tirarte a la piscina en cada función.

L: ¿Qué le diríais a la gente para que venga a ver la obra?

P.P: Que si quieren ver un clásico remozado y cambiado y vestido con otras ropas y acompañado por una música maravillosa, con unos actores increíbles en escena y sobre todo disfrutar de una tarde de teatro agradable pues…. que, qué están haciendo que no han venido ya.

L: ¿Un sueño que os quede por cumplir?

A.T: Todos. Cada día tengo nuevos deseos, no solo profesionales. En esta profesión siempre quieres crecer y quieres hacer más y tienes nuevos retos.

Muerte en el Nilo : Teatro Amaya

De Miércoles a Viernes : 19:00 / Sábados 18:30 -21:30/ Domingos: 18:00