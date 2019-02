La obsesión de Kate Middleton que la acerca aún más al trono

Es una de las mujeres más admiradas y elegantes del mundo, pero tiene un secreto que ha pasadado desapercibido y que es la clave de su estilo.

Kate Middleton deslumbró en la pasada gala de entrega de los Premios Bafta con un look de estreno de inspiración nupcial de Alexander McQueen. Un vestido de estreno con tributo incluido a Diana de Gales que ha colocado una vez más a la esposa del príncipe Guillermo en el Olimpo de las mujeres más elegantes del planeta.

Sin embargo, el espectacular diseño de McQueen podría no ser tan novedoso como en un principio parecía. El vestido, de escote asimétrico y falda de vuelo, cuenta con un adorno floral en el hombro izquierdo. Un detalle que ha recordado a un vestido que la Duquesa llevó en la celebración del 70 cumpleaños de Carlos de Inglaterra, que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en el Palacio de Buckingham. Aquel día, la esposa del príncipe Guillermo llevaba un vestido rosa, de escote asimétrico y con idéntico adorno en el hombro izquierdo. Sin embargo, al tratarse de una celebración privada no hubo imágenes del look, más allá de algunas fotos de los Duques en el coche. Pese a esto, todo apunta a que se trataba de un modelo si no igual, muy similar al que Kate lució en los Bafta.

Y es que no es la primera vez que la nuera del príncipe de Gales sorprende con un mismo diseño en varios colores o con mínimas variaciones. A diferencia de Meghan Markle y siguiendo la línea de la reina Isabel, la duquesa de Cambridge se caracteriza por mantener un estilo clásico y atemporal, en consonancia con la imagen de estabilidad y pervivencia que debe ofrecer la Monarquía. Es por esto por lo que sus looks suelen seguir las mismas líneas y apenas experimenta en cuestiones estilísticas, aunque no llega hasta el punto -todavía- de Isabel II, quien lleva décadas luciendo el mismo modelo de calzado y bolso.

Kate Middleton tiene tendencia no solo a reciclar outfits de manera constante, incluso mucho más que Meghan Markle, sino que además suele comprar los mismos patrones en varios colores. A la Duquesa no le gusta mucho innovar, ni con su vestuario ni con su maquilllaje. Cuando algo le funciona, apuesta por ello y lo repite tal cual o con mínimas variaciones. Esta máxima le sirve tanto para la ropa como para el calzado. Es raro ver a Kate con zapatos que no sean unos clásicos zapatos de salón, de firmas como L.K Bennet o Ruppert Sanderson. En lo que respecta a la ropa, McQueen se lleva la palma, ya que Kate recurre a la firma para las grandes ocasiones. Son varios los modelos casi iguales que Kate guarda en su armario, el último, el de los Bafta, pero también el de la boda de Eugenia de York, casi igual al que lució hace unos años en el Trooping the Colour y también el de la boda de Meghan y Harry, una copia en crudo de otro que tiene en azul celeste. Pincha en nuestra galería y descubre el secreto mejor guardado del vestidor de la que algún día será reina de Inglaterra. Y es que cuando algo funciona, ¿para qué cambiarlo? ● |[LEER MÁS: Los reyes Felipe y Letizia se quedan atrás: ¿en qué les llevan la delantera los demás royals?]