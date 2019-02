Con la llegada de San Valentín todo se tiñe de color rojo, incluido nuestro armario. Es el color del amor y uno de los más favorecedores del espectro, por lo que siempre resulta una apuesta ganadora. La calidez del rojo hace subir la temperatura incluso en estos fríos días en los que el termómetro se sitúa bajo cero, haciendo que se eleve también nuestro estado de ánimo.

El rojo, además, confiere seguridad y confianza a quien lo lleva y tiene un indiscutible toque sexy y pasional, pues no debemos olvidar que es color de la sangre. Las celebrities lo saben y por eso no dudan en vestirlo en cualquier ocasión, ya sea para sus looks de street style o para los grandes eventos. Las estrellas sienten especial predilección por mimetizarse con la alfombra roja y consiguen impactar al público con sus espectaculares total looks. Rosie Huntington o Dakota Johnson son buenos ejemplos de ello.

Pero no lo dejan relegado tan solo a los grandes acontecimientos sociales, dada su sofisticación y glamour. También es protagonista a pie de calle. El rojo es un reclamo único y con él las famosas se convierten casi de forma automática en el centro de todas las miradas sin necesidad de ser Olivia Palermo. Tiene la capacidad de llenar de vida y de luz el día más gris, haciendo que cualquier prenda, por sencilla que sea, resulte más atractiva y llamativa.

El rojo tiene todos los ingredientes para convertirse en el color por excelencia para una cita tan importante como la de hoy. Ya sea para un encuentro informal o para uno romántico por todo lo alto, te enseñamos cómo lucirlo para sacarle el máximo partido. No pierdas de vista esta tendencia, siempre de rabiosa actualidad, y toma nota sobre cómo lo visten las estrellas del momento.