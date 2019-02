La camisa con motivos florales y estampados bucólicos de María Teresa Campos escondía un secreto muy sexy

Que los looks de María Teresa Campos han cambiado sustancialmente en los últimos años (sobre todo desde que está saliendo con Edmundo Arrocet) no es ningún secreto. La popular presentadora decía adiós a los trajes de chaqueta con falda para enfundarse abrigos coloristas, pantalones de piel y tops de diseño que, como no podía ser de otra manera, han llamado la atención de los medios de comunicación.

María Teresa se siente renovada y eso se nota en su estilo. Sin ir más lejos, en su última aparición pública, la madre de Terelu Campos se ha permitido una licencia que, a pesar de no ser la más explotada por las mujeres de su edad, nos ha resultado cuando menos divertida.

La comunicadora accedía al recinto con un conjunto formado por unos pantalones grises, un abrigo oversize a tono, unos originales botines blancos y una camisa que se ha convertido en el auténtico centro de atención de su look. Como si de la mismísima reina Letizia o Sara Carbonero se tratara, la popular presentadora dejaba ver sutilmente su lencería bajo una camisa transparente a la que no añadió una camiseta interior. Un detalle de estilo que ha enamorado a la redacción de estilo de Look.

María Teresa está muy pendiente de las últimas tendencias, sin ir más lejos, la que fuera presentadora de Qué tiempo tan feliz también presumió frente a los medios de ser el próximo reclamo del canal de estilo de vida que su nieta, Alejandra Rubio, acaba de estrenar en MTMAD. ‘Un día con mi abuela’ será, a buen seguro, uno de los capítulos más vistos en el arranque de esta nueva faceta de la hija de Teresa Campos. ¿Contarán la abuela y nieta sus confidencias fashion?

Este último no ha sido el único outfit que nos ha llamado la atención de la periodista. En los últimos meses, la presentadora ha paseado estilismos que podrían ser dignos de una auténtica trendsetter. Pañuelos animal print, prendas de plástico, estampados psicodélicos … repasamos en nuestra galería las mejores licencias de estilo de la reina emérita de la televisión.