Discreta y sin estridencias, la esposa de Felipe VI ha lucido un elegante vestido de corte lady para su viaje al reino alauita, donde los Reyes permanecerán dos días.

Por fin ha dado comienzo la tan esperada visita de Estado de los Reyes a Marruecos. Don Felipe y doña Letizia han puesto rumbo al país alauita desde el Pabellón de Estado del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, donde han sido despedidos en torno a las 15:10 de la tarde de manera oficial y con honores, como corresponde a este tipo de desplazamientos.

Para esta ocasión, la Reina ha preferido optar por la discreción y ha tirado de fondo de armario. Doña Letizia ha lucido un vestido tipo ‘wrap dress’ en color gris con cuello esmoquin y silueta new look, largo midi, manga francesa y falda de vuelo que estrenó el pasado mes de diciembre durante la semana en la que se conmemoraba el aniversario de la Constitución. Aunque en aquella ocasión lo combinó con un fino cinturón negro, esta vez, la consorte ha preferido no llevar ningún accesorio de este tipo. Como complementos ha optado por unos salones en color negro de Magrit y una cartera a tono de Hugo Boss. Se desconoce por ahora la firma a la que pertenece el modelo, aunque podría haber sido una creación hecha específicamente a medida y al gusto de doña Letizia. La Reina ha llevado la melena ligeramente ondulada y los pendientes de brillantes y oro blanco con forma de cascada que lució en la Primera Comunión de la infanta Sofía.

Está previsto que los Reyes aterricen en Rabat en torno a las 17:00 de la tarde y allí serán recibidos con Honores. Más tarde tendrá lugar un encuentro entre don Felipe y el rey Mohammed VI y la firma de acuerdos bilaterales y a última hora de la tarde se ofrecerá una cena de gala en el Palacio Real en honor de Sus Majestades. ● | [LEER MÁS: Kate Middleton, tras los retoques estéticos de doña Letizia]