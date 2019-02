La socialité cumple 68 años conservando su estatus como una de las mujeres más elegantes de nuestro país. ¡No te pierdas la galería!

Jennifer Aniston no es el único rostro conocido por el que parece que no pasa el tiempo. Isabel Preysler acaba de cumplir… ¡68 años! La socialité alcanza esta cifra en uno de sus mejores momentos, disfrutando de su relación con el escritor Mario Vargas Llosa y, por supuesto, conservando su estatus como una de las mujeres mejor vestidas de nuestro país. Sofisticación y elegancia siguen siendo las dos palabras que mejor definen el estilo de la ex de Julio Iglesias, que no deja de sorprender en cada una de sus apariciones.

Y es que, aunque suele apostar por prendas clásicas, sencillas y, a priori, solo aptas para mujeres con un gusto extraordinario y veteranas, la realidad es que es complicado NO desear el valioso armario de la socialité. Tanto es así que, cualquier chica millennial podría lucir la inmensa mayoría de estilismos que luce la madre de Tamara Falcó. Es más, desearía poder hacerlo.

No hay tendencia que se le resista a Isabel Preysler. Desde faldas altas de vinilo, vestidos estampados, pasando por botas over the knee y conjuntos metalizados, hasta clutch de cocodrilo y tops péplum. No cabe duda de que la moda no tiene edad… ¡No te pierdas la galería! ●