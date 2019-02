La española visitó el programa de Pablo Motos con un estilismo en negro con el que parecía adelantarse al carnaval emulando a Olivia Newton-John en ‘Grease’

Desde que emprendiera una nueva vida en Australia junto a su marido, Chris Hemsworth y sus tres hijos, el estilo de Elsa Pataky ha cambiado radicalmente. Alejada del glamour de Hollywood, la española se ha adaptado a la perfección al aire hippie y despreocupado que se respira en la paradisiaca localidad costera de Byron Bay, convirtiéndose en la perfecta embajadora del ‘boho-chic’ más sexy. Algo que también se ha trasladado a sus estilismos ‘beauty’. Y es que, con el paso de los años la actriz luce una imagen cada vez más natural y favorecedora, muy alejada de artificios, un aspecto que pudimos comprobar durante su reciente aparición en El Hormiguero.

Con una melena ‘midi’ ondulada y estratégicamente despeinada y un sutil maquillaje de efecto ‘buena cara’ la antigua protagonista de Al salir de clase se mostró radiante mientras promocionaba ante Pablo Motos la marca de calzado de la que es imagen. Se trata de Giossepo, una firma española con la que lleva colaborando desde hace varias campañas y para la que ha protagonizado un ‘fashion film’ bajo las ordenes de su propio hermano, Cristian Prieto.

Como no podía ser de otra forma, Elsa se calzó uno de los diseños de la firma para saltar al plató. Sin embargo, su elección no fue tan acertada como cabría esperar y supuso ‘la guinda’ a un look ‘total black’ con el que no consiguió convencer en absoluto. La intérprete intentó hacer un guiño a Olivia Newton-John en la escena final de Grease con un top de escote ‘bardot’ y vaqueros pitillo con una banda ‘brilli’ en los laterales a juego con el tacón de sus sandalias.

Un 'outfit' aparentemente sencillo y que esos detalles de purpurina consiguieron arruinar ofreciendo un resultado poco sofisticado. Sin duda, un error que le supuso un rotundo suspenso en estilo.