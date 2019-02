Silvia, la diseñadora clon de Alba Carrillo, ya triunfa entre las celebrities

View this post on Instagram

Hola Carrillers! Tenemos una noticia que daros y es que esta cuenta ha llegado a su fin. Creemos que la vida es cuestión de etapas y somos de cerrar bien aquellas que nos han llenado mucho, para que su recuerdo se quede para siempre. Muchas gracias a Alba @albacarrillooficial . Sin ella, nada de esto habría sido posible. Gracias por tu sentido del humor, por la cercanía demostrada todo el rato y por los momentazos que das y espero seguir viendo. Gracias al entorno De Alba por el apoyo, a su madre @luciarpj a @goyoacevedo (el megacrack) y a todos sus amigos que habéis querido ser partícipe de esto. Pero sobre todo gracias a cada uno de los 4000 que habéis estado detrás apoyándonos. No hay mayor satisfaccion que la de hacer reír a alguien. Porque reír sana, Señores. Si queréis seguirme la pista, podéis hacerlo en @desilguez. Una cuenta más enfocada a moda y estilo de mi vida. Espero poder volver a estar en contacto con vosotros, quizás en otra versión de Silvia. G R A C I A S de corazón.🙋🙋❤👋❤