Looks increíbles (para bien y para muy mal) en alfombra roja de los premios BAFTA 2019

El look nupcial de la duquesa de Cambridge y el desastre burdeos de Amy Adams han sido los polos opuestos de la noche

Es época de alfombras rojas. Tras la explosión de estilo de los artistas españoles en la noche de Los Premios Goya le toca el turno a los actores y actrices británicos, quienes se han puesto sus mejores galas para pisar la alfombra roja de Los Premios Bafta 2019. La edición número 72 de estos premios ha contado, como es ya costumbre, con la insigne presencia de los Duques de Cambridge. El príncipe Guillermo y Kate Middleton se convertían, una vez más, en el centro de todas las miradas, sobre todo en el caso de la duquesa Catalina. Nuevamente, su estilismo se convertía en objeto de análisis y, ciertamente, no defraudaba.

Así, la duquesa ha escogido un diseño de grasa de seda, con cuerpo drapeado en color blanco, con escote irregular y detalle de flores bordadas en el hombro. Un outfit casi nupcial, perfecto para la ocasión, que ha combinado con un look beauty impactante: Moño bajo y maquillaje de noche con sutil ahumado en los ojos. Kate redondeaba su elección de gala con unos espectaculares pendientes largos de plata, brillantes y perlas (los favoritos de Lady Di), pulsera a juego y, como no, su afamado anillo de pedida, del que últimamente no se desprende. Junto con las joyas, un elegante clutch nacarado que terminó de cerrar uno de los mejores estilismos de Catalina en los últimos meses.

No obstante, ella no ha sido la única protagonista de la crónica de estilo ya que, las celebrities patrias e internacionales lo han dado todo para llevarse su ‘clic de gloria’ en los titulares de la prensa internacional. Lo más sorprendente de este año ha sido la elección de las celebs más conocidas y, por tanto, esperadas. Muchas de ellas como Amy Adams o Lily Collins han cumplido la famosa premisa que dice que ‘nivel de expectativa es igual al nivel de frustración’. Ni el vestido burdeos de Amy, ni mucho menos la elección azul noche con transparencias de Lily Collins han sido los más aplaudidos por la crítica. Cabe reseñar, sin embargo el deslumbrante binomio B&W de tres actrices de 10: Lucy Boynton, Viola Davis y la bellísima Thandie Newton.

Caso aparte es, como sucede últimamente, Salma Hayek. La popular actriz ha hecho gala de su particular estilo y, aunque no ha sido de las peores, ha vuelto a poner su sello de originalidad gracias a la diadema en su peinado que no ha pasado desapercibida. He aquí nuestra elección de las mejores y peores de la gala de los Premios Bafta 2019. ● | [LEER MÁS: El look nupcial con guiño a Lady Di con el que Kate Middleton ha dado una lección a Meghan Markle]