Los primeros looks de la Berlinale te inspiran para ser la perfecta invitada de boda

Juliette Binoche y Andie MacDowell han sido dos de los nombres propios que han enamorado gracias a su elección de estilo

Absolutamente glamourosa. Así se podría definir la pauta que, hasta ahora, está siguiendo la alfombra roja del afamado Festival de Cine de Berlín (La Berlinale). Siluetas princesa, impactantes bordados, maquillajes de infarto. El arranque de la Berlinale está siendo uno de los más potentes de la muestra en los últimos años y eso se ha notado también en la repercusión mediática que están teniendo, en cuestión de estilo.

Además de los importantes nombres propios como el de Andie MacDowell o Juliette Binoche frente a los focos, las actrices menos conocidas lo están dejando de ser gracias a su espectacular elección de estilo. De hecho, la première del filme The Kindess of Strangers, se ha convertido en una auténtica pasarela de estilo. Tanto que, a buen seguro, servirá de inspiración para muchos looks de invitada de boda de cara a la próxima primavera.

Desde el romántico y sofisticado diseño de Chanel que ha proclamado a Juliette Binoche como la auténtica reina del Festival, al bucólico diseño de Valentino Alta Costura que ha defendido la joven Zoe Kazan, los ‘vestizados’ que, hasta el momento, han desfilado por la alfombra roja del prestigioso certamen ya se han llevado un 10 de estilo.

Los looks ‘beauty’ también han sido un acierto en el repaso de estilo de los primeros estilismos. Moños despeinados, semirrecogidos, coletas armadas desde una raya central… Se podría decir que la primera alfombra roja del Festival de Cine de Berlín ha brillado por nombres propios, así como por los espectaculares diseños con los que han conseguido enamorar a público y crítica.