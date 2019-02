Muy ordenado y con infinitas firmas de lujo, así es el vestidor de Jessica Bueno

Chanel, Gucci, Louis Vuitton... Las firmas del ropero de Jessica Bueno son infinitas

Jessica Bueno adora su hogar en Birmingham, sin embargo, desde hoy, ya sabemos cuál es su habitación favorita de la casa. La modelo, que se ha convertido en toda una influencer de moda, ha querido compartir con sus casi 150 mil seguidores en Instagram, cuál es el rincón que todo el mundo envidia de su hogar. Como no podía ser de otro modo, el vestidor donde guarda los estilismos con los que deleita a sus followers se ha convertido en uno de sus posts más aclamados, ya que con el álbum que ha compartido, nos ha acercado un poco más a una parte muy privada de su vida.

Junto a las imágenes de la publicación, la sevillana dejaba un comentario que deja claro lo muchísimo que le gusta esta área de la casa: “My favourite room in our house” (Mi habitación favorita de nuestra casa). No es de extrañar ya que Jessica posee un espectacular compendio de conjuntos y complementos de lujo que dejarían sin palabras a más de una amante de la moda.

Louis Vuitton, Channel, Gucci… las firmas de alta gama que atesora en su ropero son incontables. No solo eso, en las estanterías del mismo se aglutinan tanto modelos vintage como las últimas novedades de las afamadas marcas high class. Una colección de estilismos que, aunque su dueña se ha encargado de mostrar en su cuerpo gracias a sus publicaciones en las redes sociales, cobran una nueva dimensión.

Como no podía ser de otra manera, sus miles de fans han querido compartir con la andaluza las impresiones acerca del espectacular armario. Comentarios como, “¡qué chulada, yo lo quiero!” o “A mí me encantan esas columnas de bolsos” han sido algunos de los mensajes que dejan claro que muchos de sus admiradoras estarían encantados de lucir las prendas de la top model. Pasen y vean, esta joya de vestidor no tiene desperdicio