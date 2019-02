Los Reyes han presidido la reunión del Patronato del Teatro Real en uno de los días más delicados para doña Letizia.

No era un día ni para arriesgar ni para estrenar y así ha querido demostrarlo. Doña Letizia ha recurrido a su fondo de armario y a uno de sus looks más discretos para una de las jornadas más delicadas de su agenda anual. Junto al Rey, ha asistido a una reunión del Patronato de la Fundación del Teatro Real cuando se cumplen doce años de la muerte de su hermana pequeña, Érika Ortiz.

Fue el 7 de febrero de 2007 cuando la esposa de Felipe VI recibió una de las noticias más tristes de toda su vida. Su hermana aparecía muerta en su domicilio madrileño con tal solo 31 años. Una trágica noticia para la entonces princesa de Asturias, embarazada de su segunda hija.

Han pasado más de doce años, pero el 7 de febrero sigue siendo una fecha marcada de negro en el calendario de doña Letizia. Aunque la Reina no ha perdido un ápice de profesionalidad en la jornada de hoy, no ha querido llamar la atención con su look ni ha estrenado ningún complemento.

Para esta triste día, doña Letizia ha recurrido a un vestido azul de corte lady de la firma Bottega Veneta. La prenda tiene manga corta, escote en v, bordados en la zona superior, detalles en color negro, jaretas en la falda y la cintura anudada por un lazo. Es de largo hasta el tobillo y la falda evasé. Lo estrenó el pasado año en una visita a Santiago de Compostela y no lo ha vuelto a lucir en público hasta ahora.

Como complementos ha optado por un bolso de Hugo Boss de estilo ‘Jackie’ que lució por primera vez en una visita a Estados Unidos y que contrasta con su gusto por las carteras, zapatos de salón negros de Prada y pendientes de mariposas en brillantes de Elena Carrera que hacía bastante tiempo que no se ponía.

Este ha sido el último acto con cobertura de la Reina -no así para don Felipe que esta semana tiene una agenda bastante apretada-. Habrá que esperar a que mañana Zarzuela dé a conocer qué actividades tiene previstas los próximos días.