Cuando se trata de hablar de Kim Kardashian parece que muchos periodistas coinciden en una misma idea: cuando parecía que lo habíamos visto todo, llegó la socialité y se superó a sí misma. Vestidos transparentes, looks nude, sujetadores confeccionados con cinta aislante… Kim sabe como hacer que todos los objetivos (y titulares) se fijen en ella.

La última ocasión en la que la empresaria beauty ha dado la campanada de estilo ha sido durante la gala amFAR celebrada en Nueva York. Un evento celebrado en el glamouroso Cipriani Wall Street, y que, al perfilarse como el pistoletazo de salida de la semana de la moda, congregó a lo más granado del mundo de la moda, el cine y la esfera social estadounidense. Para la ocasión, la esposa de Kanye West escogió un diseño vintage en color negro firmado por Versace. Un diseño exclusivo que nunca podríamos soñar en adquirir, ya que se trata de un histórico de la firma que Donatella prestó a Kim para la ocasión. Un curioso detalle que la propia protagonista publicaba en sus redes sociales: “Gracias Donatella & Versace por prestarme este impresionante vestido vintage para hoy”.

Thank you Donatella & @Versace for lending me this stunning vintage gown for tonight ✨

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 7, 2019