El tenista mete la pata con la elección de su último estilismo. Eso sí, solo de cintura para abajo.

No cabe duda de que Feliciano López se encuentra en uno de sus momentos más dulces. A principios del mes de enero, el tenista y su pareja, la modelo Sandra Gago, anunciaban su deseo de pasar por el altar tras un año de relación. Antes del esperadísimo ‘sí, quiero’, la pareja está disfrutando de pequeñas escapadas a la nieve, así como otros románticos momentos. Sin embargo, el de Toledo ha tenido que alejarse de su futura esposa para acudir a la ‘I Jornada a tu salud, sobre los beneficios del consumo moderado de vino’. Un acto organizado por Marqués de Murrieta en el que el tenista ha conquistado y decepcionado con su estilismo a partes iguales.

Además de ser una de las figuras más destacadas del tenis español, el guapo deportista también se ha desmarcado como icono de moda y belleza masculina. Tanto es así que, rara es la ocasión en la que Feliciano mete la pata a la hora escoger las prendas del armario. No obstante, contra todo pronóstico, en su última aparición ha patinado. Eso sí, solo de cintura para abajo.

Para la parte superior, el ex de Alba Carrillo se ha decantado por el color de la esperanza con un elegante jersey verde botella de cuello alto, que ha acompañado con una bonita chaqueta de cuadros a juego. Sin duda, una fórmula muy favorecedora con la que, sin embargo, no consiguió desviar la atención de la fue la parte más llamativa de su anatomía: los pies. El primer error del outfit de Feliciano lo encontramos en la elección de los pantalones, unos de vestir negros ligeramente satinados que no habrían sido un desacierto total sino fuera por el calzado con el que los combinó el tenista: unas sneakers de terciopelo en diferentes azules con calcetines en la misma tonalidad.

Vale que la fiebre por las zapatillas no tiene fin y que pueden ser el perfecto broche de hora de cualquier estilismo. Sin embargo, está demostrado que no vale cualquier diseño y que, en muchas ocasiones, es mejor optar por una de esas combinaciones que jamás pasa de moda: sneakers blancas y vaqueros.