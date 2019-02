Reina prudente: Letizia vuelve al ‘working look’ tras enseñarnos el sujetador

La Reina ha presidido en el Museo Reina Sofía el acto con motivo del Día de la Internet Segura.

Después de la tempestad, llega la calma. Tras el revuelo que la Reina causó con la elección de su look para su primer acto de la semana, hoy doña Letizia ha preferido ir sobre seguro. Si ayer su fino suéter de Hugo Boss le jugó una mala pasada y dejó entrever parte de su ropa interior, hoy la consorte ha preferido no experimentar y ha tirado de fondo de armario.

La Reina ha asistido en Madrid al acto del ‘Día Internacional de la Internet Segura’, que se ha celebrado en el Museo Nacional Reina Sofía. Para esta jornada dedicada a la seguridad en la red, doña Letizia se ha decantado por un look en clave working compuesto por sastre pantalón jaspeado en color azul de Hugo Boss que ha combinado con suéter fino en azul bebé de la misma firma. Como calzado ha optado por unos salones básicos de Magrit. El punto de color al outfit lo ha aportado los originales pendientes de tipo chandelier en brillantes y topacio que han dado un toque de luz al sencillo look de la consorte. Se trata de unas piezas que tiene desde el año 2006 y que hacía mucho que no lucía.

No veremos a la Reina hasta el próximo jueves, cuando ponga punto final a su agenda semanal con la reunión del Patronato de la Fundación del Teatro Real a la que asistirá junto a don Felipe.