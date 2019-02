Aunque la mayoría de las veces la Reina no suele dejar nada a la improvisación, hay situaciones en las que sus looks le han puesto en algún que otro compromiso.

Está acostumbrada a ser observada y a que se examine al milímetro cada uno de sus movimientos, sin embargo, parece que doña Letizia se ha despistado por un momento. O quizás no. Lo cierto es que la Reina ha tenido un pequeño patinazo estilístico en el estreno de su agenda semanal. Por increíble que pueda parecer, la consorte ha dejado a la vista parte de su ropa interior al combinar un fino jersey negro de Hugo Boss con un sujetador en color blanco que al trasluz quedaba totalmente expuesto. Cosas del directo.

No sabemos si la Reina lo ha hecho a propósito o si ha sido un descuido -quizás le han traicionado las prisas-, pero lo cierto es que no es la primera vez que las transparencias juegan una mala pasada a doña Letizia y dejan a la vista más de lo políticamente correcto. No han sido muchas las ocasiones, pero sí las suficientes como para que la consorte haya aprendido que hay ciertas prendas y tejidos que son difíciles de llevar y que los efectos de la luz pueden evidenciar la ropa interior que lleva debajo.

En 2010, en una visita a Miranda de Ebro, la consorte acaparó todos los flashes -nunca mejor dicho- cuando la luz dejó entrever su lencería blanca bajo una camiseta azul. Algo más discreta, pero no suficiente, fue la vez que se decantó por un fino jersey rojo bajo el que volvió a intuirse un sujetador blanco. La única vez que su lencería se transparentó, pero era del mismo color que la ropa fue en Mallorca en la recepción a autoridades de 2015. Lo que está claro es que los jerséis finos no son la mejor opción para la Reina.

Al margen de que hay situaciones que con una elección más acertada de vestuario, doña Letizia podría evitar que se le transparentase la lencería, hay otras que pueden escapársele del todo de las manos. Por ejemplo, imposible olvidar aquel 26 de mayo de 2006 cuando los entonces príncipes de Asturias visitaron San Roque y un inoportuno golpe de viento dejó al aire los encantos de doña Letizia. Disfruta de nuestra galería para ver todas las ocasiones en las que las transparencias jugaron una mala pasada a la reina Letizia.

Letizia no está sola

La Reina no ha sido la única que ha sufrido un percance de este tipo, sino que otras royals también se han visto en situaciones parecidas. A Kate Middleton, los fotógrafos le han retratado sus encantos antes de casarse con el príncipe Guillermo, y después, el viento también le ha jugado alguna que otra mala pasada. Victoria de Suecia vivió una situación similar a la de doña Letizia en una visita a Corea del Sur, donde la elección del color de la lencería no fue el más acertado. La última en unirse al club de los descuidos, como no podía ser de otra manera, ha sido Meghan Markle. Durante su gira por Oceanía, la duquesa de Sussex lució una falda azul klein que mostraba más de lo que se considera adecuado. Lo que no sabemos es si lo hizo de manera consciente o no.