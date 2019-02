Helen Lindes está imparable. La modelo canaria, que ha entrado de lleno en la recta final de su segundo embarazo, no ha parado de atender a sus compromisos profesionales durante estos meses de dulce espera. Entrenamiento diario, sesiones de fotos, eventos para firmas, la agenda de la exmissespaña echa humo y ella, a juzgar por sus últimas publicaciones en redes sociales, se encuentra como pez en el agua.

Sin ir más lejos, la esposa del jugador de baloncesto Rudy Fernández ha sido una de las modelos estrella del desfile de Lola Casademunt en la pasarela 080 Barcelona. Ella misma era la encargada de anunciar su colaboración con la firma hace varios días en su cuenta de Instagram: “Estoy muy contenta de anunciar que desfilo para @lolacasademunt el próximo lunes en la @080bcnfashion. Sin lugar a dudas mi desfile más especial, ya que en esta ocasión estaré muy bien acompañada jejejeje”.

Haciendo referencia a su estado de buena esperanza, la guapa modelo mostraba así su gran ilusión ante esta única manera de subirse a una pasarela para una firma en la que ha confiado en innumerables ocasiones en su vida.

El día llegaba y además de sorprender con su buen hacer durante el desfile, Helen también ha conseguido convertirse en la protagonista de la jornada con su look de street style. La top escogía un llamativo modelo de piel de la creadora catalana con un fruncido en la parte alta del vientre que acentuaba mucho más si cabe su barriguita. Un detalle que, sin embargo, no resultaba muy favorecedor en la apariencia general de Helen. La canaria complementaba la pieza principal de su estilismo con unas botas OTK y una chaqueta verde botella de lentejuelas. Una indumentaria que, a pesar de no ser la más favorecedora para Helen, posee un extra de riesgo que nos anima a aplaudirla.