Doña Letizia ha presidido una nueva edición del Foro Contra el Cáncer 'Por un enfoque integral' en Madrid.

Continúa el romance de doña Letizia con las rebajas del grupo Inditex. Si en las últimas semanas, la Reina nos sorprendía con dos estrenos del buque insignia de la firma de Arteixo, hoy le ha tocado el turno a Uterqüe, la gama alta del grupo.

Para una de sus citas más especiales, el Día Mundial del Cáncer, la consorte ha estrenado una preciosa falda de ante en color tabaco de la colección de Otoño-Invierno 2018 de la firma. La falda, de marcado corte femenino, muy al estilo de los años cuarenta, tiene silueta lápiz, está abotonada en la parte delantera y lleva un cinturón a juego con tachuelas, lo que le aporta un aire muy ‘vaquero’. Una prenda muy versátil, capaz de adaptarse casi a cualquier look –que por desgracia ya no está disponible en la web de la marca– que doña Letizia ha combinado con un jerséy de punto fino de Hugo Boss en negro (que ha jugado una pequeña mala pasada a la consorte) y botas mosqueteras también en negro de Magrit. Como complementos, la consorte ha sorprendido al rescatar de su armario una cartera en color dorado de Magrit que no lucía desde 2014 y unos de sus inseparables pendientes de Gold & Roses, aunque esta vez ha optado por el modelo Crawler Skyline.

Volveremos a ver a la Reina mañana, que participará en el acto del ‘Día Internacional de la Internet Segura’ y el jueves, cuando cierre su agenda semanal en compañía de don Felipe con la reunión del Patronato de la Fundación del Teatro Real.