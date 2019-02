La 33 edición de los Premios Goya nos ha dejado un buen número de looks para el recuerdo. El impresionante vestido de Elie Saab lucido por Nieves Álvarez es uno de ellos

Las has visto en fotos, pero en este vídeo que convencerás de por qué estas han sido las invitadas mejor vestidas en la alfombra roja de los Premios Goya 2019 que, por primera vez en su historia, se ha trasladado a Sevilla. Como no podía ser de otra manera, Nieves Álvarez (espectacular, de Elie Saab) encabeza nuestro particular ránking, en el que debuta Rosalía gracias a su original kimono creación de Juan Vidal. Junto a ellas, Macarena Gómez ha brillado gracias a su precioso diseño blanco adornado con detalles de ‘plumetti’ y capucha de Teresa Helbig. Además, Aura Garrido y Belén Cuesta (de Oscar de la Renta) se han encargado de poner el toque sensual con sus impresionantes escotes en uve. No te pierdas estos y otros looks destacados de la velada. Los tienes en movimiento y con todo lujo de detalles a tan solo un clic.