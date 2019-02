premios goya 2019

Sin grandes sorpresas en materia de estilo, la última edición de los Premios Goya ha destacado por el original debut de Rosalía sobre la alfombra roja

Misma gala, distinto escenario. La 33 edición de los premios Goya se ha trasladado a Sevilla sin perder el mínimo interés, sobre todo en lo que a su alfombra roja se refiere. La capital hispalense se ha vestido de gala para acoger la gran fiesta del cine español, una cita cada vez más importante en lo que a estilo se refiere, respaldada por un gran número de importantes firmas nacionales como internacionales. Es el caso de Chanel, firma encargada de vestir a Penélope Cruz, su nueva embajadora mundial, aunque, en esta ocasión, no haya sido motivo suficiente para colarse en la lista de las mejor vestidas de la noche.

Su vestido de estética vintage con escote ‘halter’ en color gris perla de efecto satinado no ha sido una de sus elecciones más destacadas de los últimos tiempos. Sin embargo, no se trata de uno de los grandes patinazos de la noche. Si bien hace poco echábamos la vista atrás recordando aquellos looks que pasaron de moda mucho antes de lo esperado, en esta ocasión, los estilismos de Hiba Abouk, María León, Paz Vega o la siempre excesiva Rossy de Palma han conseguido colarse de manera automática en el ‘top ten’ de los horrores de la velada. Un ranking en el que se estrena Amaia Romero, que acudía por primera vez a la gala con un poco favorecedor diseño de Paco Rabanne.

Por el contrario, Rosalía se convertía, una vez más, en la gran revelación. La artista conquistó a su paso por la alfombra roja con un diseño exclusivo de Juan Vidal que emulaba un kimono. Sin duda, una elección muy particular y perfectamente acorde con su estilo que nada tenía que ver con los ‘outfits’ que lució en los Grammy Latino. Junto a ella, una sofisticada Nieves Álvarez o Macarena García, con una original capucha, se posicionan entre lo mejor de la última gala de los Premios Goya.

