Cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor y estos estilismos de alfombra roja vienen a confirmarlo. Vestidos tan rompedores en su momento que pasaron de moda casi al instante

Aunque a años luz de las de los Oscar o los Globos de Oro, la gala de los Premios Goya se ha convertido con el paso de los años en toda una pasarela de estilo a nivel nacional. La presencia de cada vez más diseñadores españoles sumada a los impresionantes diseños de grandes firmas extranjeras han hecho de la gran cita del cine español todo un referente en cuestiones de estilo. A ello también han contribuido estrellas de la talla de Penélope Cruz, quien siempre suele deslumbrar con sus increíbles looks y que, tras su fichaje como imagen de Chanel, promete dar mucho que hablar en esta edición.

Pero, por supuesto, no todo es glamour. En contraste con las mejor vestidas de la velada, los patinazos de estilo siempre están a la orden del día. Sin embargo, existe otra categoría que va aún más allá. Es la del ‘quiero y no puedo’ o la de todas aquellas visionarias que se pasaron de atrevidas y cayeron en el más profundo desfase con el paso de los años. Y es que la fina línea que separa la más rabiosa actualidad de lo pasado de moda es muy fácil de traspasar. Tampoco todo el mundo tiene la habilidad de convertir un vestido actual en una joya vintage con el tiempo.

Es una regla de oro en la moda, lo que hoy se lleva mañana te puede horrorizar. Seguir las tendencias de cada época al pie de la letra puede ser la peor de las ruinas. Si no, que se lo digan a Dafne Fernández, que en 2005 llevó el ‘cut out’ y el encaje a sus más altas cotas de vulgaridad con los años. O, más recientemente a Dulceida, la ‘trendsetter’ pasada de moda en menos de un año con el imposible estilismo que lució en la alfombra roja de 2018.

Estos son solo algunos ejemplos de estilismos que no superaron el paso del tiempo y que sería imposible recuperar hoy en día. La historia de los Premios Goya está llena de casos. A pocas horas de ver con qué nos sorprenden las estrellas patrias sobre la alfombra roja que, en esta ocasión, se traslada a Sevilla, repasamos algunos de los looks más trasnochados de anteriores ediciones. No te los pierdas en nuestra galería.