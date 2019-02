Renovarse o morir. Esa es la premisa que rige en gran medida el mundo de la moda. Algo a lo que estamos asistiendo desde hace algún tiempo al comprobar como gran cantidad de firmas de lujo han actualizado sus logos clásicos. Es el caso de Yves Saint Laurent, Burberry o Balmain que han adaptado sus tipologías representativas a los nuevos tiempos haciéndolas más claras y sencillas con el fin de que se las reconozca a simple vista. Una estrategia promocional y de imagen a la que no ha tardado en apuntarse Zara, que ya hace unos meses había jugado con su monograma haciéndolo cada vez más visible en sus prendas.

Seriously #ZARA, what the hell??

You forgot the spaces! #zaralogo #WhatHappened #failrebrand pic.twitter.com/cljuTrp8bS

