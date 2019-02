La esposa del futbolista argentino deslumbró con un espectacular look de fiesta con el que acaparó todas las miradas durante la presentación de ‘Messi10 by Cirque du Soleil’

Es una de las ‘wags’ más destacadas del panorama nacional, aunque en la mayoría de las ocasiones suele permanecer en un discreto segundo plano. No obstante, Antonella Roccuzzo no dudó en sacar lo mejor de sí misma –estilísticamente hablando- a la hora de acompañar a su marido, Leo Messi, en una noche muy especial para él. Por una vez, el futbolista argentino se convertía en la estrella también fuera del terreno del juego y lo hacía en un escenario que nada tenía que ver con su entorno natural. Y es que el Circo del Sol ha estrenado en Barcelona un espectáculo inspirado nada menos que en su figura, Messi10 by Cirque du Soleil. Todo un privilegio del que muy pocos pueden presumir.

Sin embargo, la figura del astro blaugrana se vio eclipsada nada menos que por la de su mujer, que supo cómo deslumbrar a todos los presentes con su particular ‘outfit’. Sofisticada y con un punto festivo, brilló con un ‘jumpsuit’ negro con pantalón campana y parte superior de pronunciado escote adornado con pedrería en color plata y sutiles transparencias en la parte central. Un explosivo conjunto que no resultaba recargado en exceso y que combinó con cartera de mano a juego de Yves Saint Laurent, dando lugar a un perfecto estilismo de alfombra roja.

En cuanto a su beauty look, Antonella se decantó por una imagen muy natural dejando suelta su larga melena castaña peinada con suaves ondas y un maquillaje muy favorecedor en tonos neutros. En conjunto, una imagen mucho más depurada de la que ha hecho gala en otras ocasiones.