La exconcursante no quiere saber nada de Kiko Matamoros.

Makoke está de vuelta. La penúltima expulsada de ‘GH VIP6’ está, poco a poco, retomando su vida tras permanecer cautiva en la casa de Guadalix de la Sierra durante más de dos meses. Tras su salida, la malagueña se ha topado con una serie de polémicas que atañan a su vida personal, concretamente a su separación de Kiko Matamoros. Asuntos de los que habló largo y tendido el pasado viernes en ‘Sábado Deluxe’. Makoke está aprovechando sus primeros días fuera del concurso para hacer su puesta a punto. Para ello ha acudido a una conocida clínica de estética madrileña, no sin antes acudir a una oficina de la Agencia Tributaria. “Nada, a hacerme unos arreglillos”, decía a los reporteros la que fuera azafata del ‘Telecupón’, que regalaba besos al personal sanitario del centro donde se iba a hacer los retoques.

El pasado lunes saltó el rumor en ‘Sálvame’ que Makoke podría haber encontrado el amor en los brazos de un joven ‘viceverso’ de nombre Cristian. Relación que su protagonista desmiente: “pobre Cristian, lo saludé un momentito porque una amiga mía me dijo que me había defendido en las redes sociales durante mi concurso. No estuve ni 10 minutos con él”, asiente la bella rubia. Los escándalos que rodean a la familia Matamoros tocan de lleno a su todavía mujer, asuntos en los ahora ella prefiere guardar prudencia. “Kiko ya es pasado, la casa está en venta y él es el padre de mi hija. Los rencores y los malos royos no traen nada bueno”, asiente Makoke, que parece querer dejar atrás el pasado.

La vida de Makoke ha dado un vuelco de 180 grados en los últimos meses, una nueva situación personal a la que trata de adaptarse y en la que prefiere obviar los rencores nacidos en el pasado. Una nueva etapa en la que la madre de Anita Matamoros parece estar dispuesta a comenzar de cero.