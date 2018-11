La cantante y la 'influencer' apuestan por la misma americana de la marca australiana I.AM.GIA

Comienza la cuenta atrás para dar la bienvenida a la Navidad y las ‘celebs’ ya han comenzado a sacar las prendas más festivas del armario para brillar con luz propia. Una de ellas ha sido Aitana Ocaña, quien continúa ganando puntos para consagrarse como una de las prescriptoras de moda más destacadas de nuestro país. La que fuera benjamina de la anterior edición de OT sigue causando sensación con cada uno de sus ‘outfits’ y una de sus últimas y arriesgadas apuestas, la lucida durante los Premios Eres 2018 en México, no se ha quedado atrás. La cantante de Teléfono acudió a la importante cita con una llamativa americana de ‘glitter’ de I.AM.GIA a modo de vestido con la que, además de recibir cientos de piropos, no dejó indiferente a nadie. Sin embargo, a pesar de la originalidad de la chaqueta, la ‘triunfita’ no ha sido la única en rendirse ante una de las prendas estrella de la nueva colección de la marca australiana.

La ‘influencer’ Chiara Ferragni ha vuelto a demostrar que siempre va un paso por delante de la tendencia. Tanto es así que, antes que la catalana, la ‘it girl’ italiana ya presumió de ‘blazer’ en Instagram. Lejos de optar por la fórmula de la cantante, la empresaria se decantó por la versión masculina con un ‘total look’ para asistir a la presentación del nuevo disco de Fedez, Paranoia Airlines. Chiara decidió combinar la americana, valorada en 210 euros, con el pantalón a juego (144 euros) y un sugerente ‘bralette’ de Intimissimi.

No es la primera vez que Aitana apuesta por la línea más ‘brilli’ de la firma australiana. La ex ‘triunfita’ ya lució un conjunto entero de I.AM.GIA eligió un top y el mismo pantalón de pedrería que el de Chiara para brillar en la primera gala de Operación Triunfo 2018.