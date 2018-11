Esto es lo que Letizia podría haber comprado en el ‘black friday’

La Reina fue captada por los flashes en la 'milla de oro' madrileña junto a su estilista

Con el rostro al natural, coleta y un look urbano con el que podría pasar completamente desapercibida entre el resto de viandantes. Más teniendo en cuenta de que se trataba del ‘black friday’ y que quienes pasearan por la milla de oro de Madrid la mañana del viernes estarían más centrados en los descuentos que en reparar en que se habían cruzado con la mismísima reina Letizia. Sin embargo, los fotógrafos no pasaron por alto esta salida particular y captaron unas imágenes de la monarca junto a su estilista, Eva Fernández, con las que hemos despertado hoy en ¡Hola!.

Como seguidora de la moda que es, a buen seguro disfruta de una jornada de compras como toda ‘fashionista’. Entre sus firmas fetiche para el día se encuentran Hugo Boss o Carolina Herrera, aunque en esta ocasión fue otra etiqueta la que acaparó la atención de Letizia. Se trata de Massimo Dutti, tienda en la que, según la publicación, pasaron casi una hora y se reunieron con sus directivos.

¿Qué pasó ahí dentro? ¿Inspiración para el armario de invierno? ¿Compraron algo de temporada? El equipo de estilo de LOOK ha hecho su propia quiniela, teniendo en cuenta el estilo de la Reina, sus preferencias y sus últimos giros, y estas son las cinco prendas que la reina Letizia podría haber adquirido durante el ‘black friday’. ¡Haz clic en la galería!