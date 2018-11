View this post on Instagram

Buenos días amigos peludos!! Os presento a @jon_nieve_garcia este año quiere dar las campanadas con nuestra querida @cristipedroche !!! 🎉🎊🎆 Animaros para que pueda hacerlo !! Subir la foto a vuestra historia con @cristipedroche y @zapeando !! 🎉🎊 Nos va a representar muy bien este colega!! 😊😊😊 Follow my pawtners: @taco_thestaffy @beno_the_prince @lucho_the_doberman