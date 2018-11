LookOk vs. #LookKo | Del descuido de Laura Matamoros al acierto de Ana Fernández

Siete días resumidos en algunos de sus mejores y peores estilismos

Esta semana nos ha bastado el repaso nacional para poder hacer nuestro top de mejor y peor vestidas. Y es que cuando la semana llega cargadita de eventos, como ha sido el caso, nuestras ‘celebs’ patrias son material más que suficiente. Entregas de premios, estrenos de películas y eventos promocionales copaban la agenda de los rostros más conocidos, quienes han tirado de armario para sorprender, no siempre para bien, al resto de los mortales.

En el ranking de grandes aciertos no falta Ana Fernández, que asistió a los Premios GQ al Hombre del Año con un vestido de Atelier Villalba negro con pechera azul klein y una gran abertura en la pierna. Tampoco Maribel Verdú, que conquistó con su sencillez y un bonito Chanel en la premier de Superlópez.

En el lado oscuro de la tabla, una desafortunada Tania Llasera, que eligió para el mismo evento un dos piezas negro que no le sentada nada bien, combinado con un top lencero, o Laura Matamoros quien patinó con un look que no le hacía justicia y un descuido en el maquillaje por exceso de iluminador.

¿Quieres saber quién más ocupa el top de Ko Ok de la semana? Pincha en nuestra galería y juzga por ti misma.