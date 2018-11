View this post on Instagram

Antes de cantar tenía miedo a que no saliera mi voz. Me levanté por la mañana con un malestar general y mucha afonía. Hice la prueba de sonido sin mucho éxito y con la voz muy rota. Salí al escenario, me llené de esa energía tan bonita y esos aplausos que curan la mayor de las heridas. Y de nuevo volví a recordar por qué NUNCA tiré la toalla ,por qué sigo adelante a pesar de las adversidades,por qué sigo nadando , a veces , a contracorriente. Porque sois vosotros. Con cada sonrisa , cada aplauso , cada gesto y cada mirada cómplice. Sois vosotros los que no permitís que me rinda. Viva la música. GRACIAS por seguir a mi lado.🙏🏻💕 #antenadeoro #premiosantenadeoro #borrameelrecuerdo • Os leo y os llevo siempre conmigo.