Los looks de Marta Ortega en su boda con Carlos Torretta

Repasamos los tres looks de boda que ha elegido Marta Ortega para su gran fin de semana, tras dar el 'sí, quiero' con Carlos Torretta

Marta Ortega ha cuidado su boda hasta el último detalle. Por supuesto, sus looks nupciales han sido parte importantísima de cara a dar el ‘sí, quiero’ con Carlos Torretta, su ya marido. La celebración ha constado de tres partes. En la casa familiar, rodeados de 40 familiares y amigos íntimos, la joven pareja confirmó su matrimonio y para esa ocasión, Marta Ortega eligió un vestido muy especial. Se trataba de un clásico vestido de novia diseñado por Valentino Alta Costura, firmado por Pierpaolo Piccioli (luego invitado a la fiesta) que creó en exclusiva para la heredera de Inditex. El director creativo de Valentino explicó cómo diseñó el look que dejó a los invitados boquiabiertos. “A través de este diseño he querido transmitir un imaginario con un inusual sentido de romanticismo, lleno de ligereza, frescura e intención para ilustrar su fuerte personalidad“, todo hecho para el carácter y estilo de la novia.

Estilosa para el club Náutico

El segundo escenario se trasladó muy cerca de la casa familiar que Amancio Ortega tiene en La Coruña. El club Náutico de la ciudad fue reservado en exclusiva por la familia para reunir a unos 200 invitados. Un cóctel en el que Marta Ortega volvió a elegir a Valentino, pero con una opción más atrevida. Un esmoquin de dos piezas con transparencias que fue muy aplaudido en redes sociales.

El look más atrevido

Marta Ortega es una apasionada de la moda. Siendo la heredera de Inditex y estando casada con el hijo de un diseñador no podía ser menos. Para la gran fiesta de etiqueta que ponía el broche final a la celebración, Marta eligió un look muy diferente al de la noche anterior. Un vestido plateado, largo y recubierto de lentejuelas, con el que deslumbró, metafórica y literalmente, ante los más de 400 invitados.

El último, para los bailes de madrugada

Marta volvió a sorprender con un cuarto look. El segundo de la fiesta de gala. Un voluminoso vestido rosa con el que Marta Ortega bailó junto a su marido y amigos para celebrar su matrimonio.