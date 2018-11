Amaia Salamanca sale vencedora con su look en la fiesta del año

Amaia Salamanca saca juego a la fiesta de etiqueta y sale vencedora de la noche, no te pierdas los triunfos y errores de la boda de Marta Ortega

Glamour, artistas internacionales, actores famosos, multimillonarios… Todos los elementos se dieron cita en la boda del año. Marta Ortega y Carlos Torretta se dieron el ‘sí, quiero’ rodeados de sus amigos más cercanos y de familia directa. Pero para la fiesta del sábado, el nuevo matrimonio propuso una de las mayores celebraciones que se recuerdan. 400 invitados al centro hípico Casas Novas, propiedad de Amancio Ortega, que pudieron disfrutar de la música en directo de Chris Martin (Coldplay), Jamie Cullum, y Norah Jones, entre otros muchos lujos. La fiesta era de etiqueta, salvo contadas excepciones como la del padre de la novia, que quiso tener un guiño con su empresa vistiendo un traje de la compañía Inditex. La noche dejó algunos looks memorables y otros intentos que no consiguen aprobar. Del triunfo de Amaia Salamanca al error de Athina Onassis: !No te pierdas ninguno en la galería de imágenes!

Marta Ortega, por su parte, lució un total de 4 vestidos a lo largo del fin de semana. Decantándose por Valentino, la hija de Amancio Ortega permaneció fiel a su estilo.