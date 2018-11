Una semana más ponemos la lupa en los looks de las ‘celebs’. Siete días cargados de eventos en los que las famosas han intentado sacar sus mejores prendas del armario, llegando a patinar en muchas de las ocasiones. El brillo y los colores de otoño han protagonizado esta semana, siendo el acabado satinado o metalizado uno de los más escogidos.

Las transparencias y las aberturas demasiado pronunciadas son algunas de las características que marcan el lado negativo de la balanza. Pero también destaca el espantoso look que Alejandra Rubio lució durante el estreno del musical El Jovencito Frankenstein, donde no dudó en introducir una nota de color y sofisticación en su ‘outfit’ y mezcló añadió a su look ‘rockero’ un exclusivo bolso de Chanel que carecía de sentido en su estilismo.

Amy Adams con su vestido de zíngara en la Baby2Baby Gala, Vanessa Hudgens con su ajustado vestido floreado con escote cuadrado y botas altas, la estilista Cristina Rodríguez con un look todo al rojo nada favorecedor y la cantante Ana Mena, que terminó enseñando más de la cuenta en los Grammy Latinos, tampoco aprueban esta semana.

Por otro lado, destacan la modelo Mar Flores con su vestido de ‘patchwork’ de lentejuelas, Jennifer Garner con un sobrio vestido de color burdeos, Paz Vega con un original jumpsuit con transparencias y pedrería bordada Heidi Klum con su vestido de rayas o Manuela Vellés ponen la nota a nuestro ranking semanal, ¿quieres verlo? No te pierdas nuestra galería de imágenes.