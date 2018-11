Ha hecho de su imponente imagen una de sus señas de identidad

Sin lugar a dudas, Rosalía se convirtió en una de las grandes protagonistas en la 19 edición de los Premios Grammy Latino celebrada en Las Vegas. Sus cinco nominaciones ya la anticipaban como una de las artistas más esperadas y, desde luego, no defraudó. La barcelonesa se ha convertido en todo un fenómeno internacional no solo por su particular flamenco fusión, sino también por su potente imagen. Su estilo no deja indiferente a nadie por lo que en una de las noches más importantes de su carrera fue la estrella de su propio desfile de moda. De este modo, no fue uno, sino cuatro los looks que la intérprete de Pienso en tu mirá lució a lo largo de la velada, a cada cual más espectacular.

Su llegada a la alfombra roja acaparó la atención de los flashes gracias al espectacular diseño de volantes rosas y largo asimétrico creado por Yolancris. La firma catalana goza con cierto prestigio internacional dado que ya había vestido en el pasado a Beyoncé o a las Kardashian, por lo que Rosalía no dudó en encargarles el estilismo que serviría como su carta de presentación.

Pero la cosa no quedó ahí. Sobre el escenario, la cantante volvió a confiar en uno de sus diseñadores fetiches, Palomo Spain –artífice del vestuario de su gira– con un ‘jumpsuit’ corto en color blanco adornado con plumas y pedrería. Lo combinó con zapatillas ‘monster’ de Gucci para poder moverse con soltura durante su actuación.

Su tercer look llegaría cuando volvió a subir al escenario para recoger su premio a la Mejor Fusión/interpretación Urbana por Malamente. Se trataba de un brillante conjunto de inspiración oriental compuesto por pantalón campana y un escotado kimono tipo batín con mangas murciélago.

Su cuarto y último look no fue menos especial. Feliz con las dos estatuillas conseguidas posaba en el photocall de los triunfadores con un colorido vestido con flecos y largo midi creado por Versace, firma que ya eligió para asistir a los Premios 40 Principales hace dos semanas.