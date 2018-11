Paula Echevarría apoya a Laura Matamoros en su debut como diseñadora

Todo lo que se pone la 'it girl' se convierte en oro

Que a Paula Echevarría le encanta presumir de sus nuevas adquisiciones en sus redes sociales es un detalle que no se les escapa a sus dos millones de seguidores. Su cuenta de Instagram se ha convertido en una de sus mejores plataformas a la hora de mostrar sus looks y sus prendas favoritas. Algo que ha sucedido recientemente cuando subía a sus Stories un vídeo en el que mostraba sus nuevas botas, regalo de la firma española Layer Boots. Pero no se trataba de un modelo cualquiera, sino de uno muy especial perteneciente a la colección que Laura Matamoros ha diseñado para el sello. Y es que ahora la hija de Kiko Matamoros ha decido explotar su faceta más creativa con esta colaboración. Muy agradecida con el obsequio, la ‘it girl’ no dudaba en mencionarla en su publicación.

Confeccionadas en España en piel de ante marrón, las botas de estilo campero reciben el nombre de Arizona. Con puntera metálica y adornadas con borlas, monedas y flecos, esconden una particularidad muy peculiar, ya que son transformables, con opción de caña baja o alta. Su precio asciende a 249 euros y se encuentran disponibles en la tienda online de la marca. Sin duda un calzado atractivo, práctico y muy versátil capaz de conquistar a todas las amantes de la moda, entre ellas la antigua protagonista de Velvet.

Convertida en una de las ‘influencers’ más importantes del panorama nacional todo lo que toca Paula Echevarría se convierte en oro. Capaz de viralizar y agotar todo tipo de prendas en cuestión de minutos tras lucirlas en las redes sociales, el ‘efecto Paula’ es imparable. Consciente de ello, la exganadora de Gran Hermano VIP no ha dudado en enviárselas para darlas a conocer al gran público. Una excelente estrategia promocional que pronto podría dar sus frutos.

Lo cierto es que Laura se encuentra entusiasmada con su nuevo proyecto tal y como manifestaba hace pocos días en sus redes sociales. “Emocionada con mi colección @layerboots. Espero que os guste tanto cómo a mí! El modelo Arizona es lo más!! Por los mensajes que me habéis mandado, son vuestras favoritas?!!”. De momento, parece que las de Paula sí.