Ruth Lorenzo se estrena como jurado de ‘OT’ marcando ¿botón?

La murciana eligió un estilismo de lo más provocativo

Los errores de estilo suelen ser algo evitable. Por lo general, una mala combinación de prendas o de colores siempre tiene solución y, optando por la sencillez, el triunfo en un evento público está casi asegurado. Pero más allá de lo que te vayas a poner está el lugar al que vas a acudir y la posición en la que vas a estar y esto son cosas que no puedes controlar. Y si no, que le pregunten a Ruth Lorenzo.

La de ayer fue una gran noche para la artista murciana, que ocupaba el asiento de cuarto juez de Operación Triunfo con mucha ilusión y entusiasmo. Para la ocasión, la voz de Dancing in the rain eligió un ajustado y escotado mono blanco adornado con botones dorados que, aunque no le sentaba mal, causaba un efecto de lo más peculiar ya que estos quedaban a la altura del pecho haciendo el efecto de unos peculiares pezones de oro. Además, Ruth permaneció sentada tras una mesa durante toda la gala, lo que impedía que se viera que la prenda en cuestión tenía más de dos botones.

Más allá de su look, el papel de Ruth como jurado fue de lo más polémico ya que optó por nominar a Famous, el joven que parte como favorito de la edición. Según la propia cantante, el concursante también es su favorito pero creyó necesario darle un toque de atención ya que se estaba confiando demasiado.