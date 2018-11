Te contamos lo que Sara Carbonero no quiere que sepas

La presentadora no ha contado los últimos detalles de su look

Ser ‘influencer’ no es tan fácil como parece. Además de ir siempre impecable gracias a su estilo propio y a las prendas de las firmas que patrocina, Sara Carbonero tiene que enfrentarse a la difícil situación de hacer oídos sordos a sus fans cuando se interesan por ropa que o bien no puede o prefiere no publicitar. El efecto Sara es un hecho. Todo lo que se pone la mujer de Iker Casillas se convierte en un éxito de ventas y conscientes de ello hay numerosas marcas que le ceden sus modelos y complementos para que los luzca en sus publicaciones de Instagram y cuente a sus dos millones de ‘followers’ de dónde es su look.

Pero Sara Carbonero es humana y no puede evitar caer en la tentación de comprar en otras tiendas y presumir de sus nuevas adquisiciones como haría el resto de los mortales, así que opta por lucirlas sin decir de dónde son.

Es el caso del último jersey que ha llevado la presentadora. Una preciosa prenda tricolor entre el azul y el verde cuya silueta ‘oversize’ y mangas abullonadas han convertido en todo un ‘must’. Aunque Carbonero ha optado por etiquetar sus gafas de sol y su bolso en vez de la pieza clave de su look, lo cierto es que el jersey es de Uterqüe, tiene un precio de 89€ y está ahora mismo a la venta.