Kate Middleton copia el look estrella de la boda de Meghan Markle

La Duquesa de Cambridge ha sorprendido con el mismo vestido que lució una de las invitadas mejor vestidas

La boda de Meghan Markle tuvo una alfombra roja digna de Hollywood y, como no podía ser de otra manera, fue una de las estrellas de la meca del cine e íntima amiga de la novia quien consiguió, con su look, hacer sombra a la mismísima Amal Clooney y su espectacular estilismo mostaza.

Abigail Spencer, compañera de reparto de Meghan Markle en Suits, apostó por un elegante vestido azul de topos blancos con cuello y puños en el mismo color firmado por Alessandra Rich que no solo conquistó a la crítica sino que, a la vista de los últimos acontecimientos, también enamoró a la mismísima Kate Middleton.

Con motivo del 70 cumpleaños de Carlos de Inglaterra, la Familia Real Británica ha distribuido un bonito retrato familiar en el que el Príncipe de Gales aparece acompañado de su mujer, Camilla Parker, sus hijos, sus nietos y sus nueras. Además de por su sencillez, el posado ha llamado poderosamente la atención debido al look que la Duquesa de Cambridge luce en él ya que, Kate Middleton ha elegido exactamente el mismo vestido que lució la actriz norteamericana en la boda de Meghan y Harry y que tantos aplausos despertó.

Dado el éxito del look hace ya meses que Inditex decidió ofrecer la versión ‘low cost’ del mismo y, por si una opción no era suficiente, lanzó dos vestidos muy similares en Zara y Uterqüe respectivamente. Aunque el modelo del buque insignia de la empresa de Amancio Ortega ya no está a la venta, la prenda de la tienda más lujosa de la cadena textil todavía puede ser tuya por 150€.