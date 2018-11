La reina Isabel ha organizado una velada muy especial a la que han asistido numerosos miembros del Gotha

No era una noche de tiaras -a pesar de que pueden lucirse a partir de las 18:00- pero sí de diamantes. Buckingham Palace se ha vestido de gala para festejar las siete décadas de vida del príncipe Carlos. Una cita a la que no ha faltado ninguno de los miembros del clan Windsor, además de numerosos representantes de la realeza europea. Pese a que a la entrada de la residencia de la reina Isabel apenas se ha podido tener una fugaz vista de los coches de los royals que iban llegando a la recepción, no hemos podido evitar detenernos en dos de las invitadas más importantes, Kate Middleton y Meghan Markle, que han protagonizado el duelo estilístico de la noche.

Las dos nueras del homenajeado han sacado la artillería pesada de sus joyeros para una velada que pasará a la Historia. La duquesa de Cambridge, que ha lucido un vestido rosa de Jenny Pakcham, ha rescatado unos pendientes que estrenó en la entrega de los BAFTA en 2017 y que están elaborados en brillantes, filigrana de oro y tienen un cristal rosado en el medio.

Por su parte, la duquesa de Sussex, que vestía aparentemente de negro, ha recuperado unos impresionantes chandeliers que estrenó durante su viaje oficial a las Antípodas, concretamente en Fiji. Poco más ha trascendido por ahora de los looks de las esposas de los hijos de Carlos de Inglaterra, así como de los regalos que habrán hecho al futuro rey en un día tan importante para él. Lástima no poder colarse en el interior de los salones del fastuoso Palacio de Buckingham.