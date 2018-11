El inesperado homenaje de Letizia a Carlos de Inglaterra

La Reina ha sorprendido con un look en clave working en su segunda jornada en la capital andina.

Del lady al working. Si ayer la Reina nos sorprendió con un exclusivo diseño de más de 4000 euros de Carolina Herrera al más puro estilo años 50, hoy la esposa de Felipe VI nos ha mostrado su versión más masculina y con guiño sorpresa incluido. Los Reyes han retomado su agenda conjunta -don Felipe ha asistido en solitario esta mañana al Foro Económico Empresarial en el Hotel Hilton de Lima- con una visita a la Oficina Técnina de Cooperación Española en la capital andina, donde han conocido de primera mano algunos de los proyectos de la AECID en Perú, como el programa FUNDADES para la integración de jóvenes con escasos recursos o afectados por discapacidad motora.

Los Reyes asisten a la presentación del programa FUNDADES para la integración de jóvenes con escasos recursos o afectados por discapacidad motora, en la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de España en Perú. https://t.co/IORS6aUqKC pic.twitter.com/Nys1JTidba — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 13, 2018

Un look con mensaje

Mañana es un día especial para una de las Casas Reales con más solera de Europa. El hijo de Isabel II, el príncipe Carlos, cumple 70 años. Don Felipe y doña Letizia no podrán estar en las celebraciones de este aniversario tan importante para el heredero de la Corona Británica, pero doña Letizia le ha rendido su particular homenaje a Carlos de Inglaterra. A miles de kilómetros de Londres y un día antes de que el Príncipe sople las velas, la Reina ha escogido para su segunda jornada en Lima un look en clave working en estampado ‘príncipe de gales’. Un traje sastre de chaqueta oversize y pantalón de pinzas que ha combinado con top blanco de tipo lencero y complementos en color rojo, zapatos de salón de Magrit en ante y piel y cartera a juego de la misma firma. Como únicas joyas, doña Letizia ha lucido unos pendientes de Gold & Roses, el modelo Crawler Skyline.

Apretada agenda

Esta ha sido la segunda y última jornada del viaje de Estado a Perú para la Reina, que mañana regresa a Madrid, mientras que el Rey tiene previsto participar en algunos actos a lo largo del día antes de trasladarse a Guatemala para tomar parte en la Cumbre Iberoamericana.

En el día de hoy, los Reyes no solo han podido conocer la labor de la AECID en el país en Lima, sino que también han visitado el Centro Cultural de España, donde se ha presentado la la Edición 2019 de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO), que tendrá como invitado precisamente a Perú. A última hora del día, Sus Majestades ofrecerán una recepción en la Residencia de la Embajada de España en Lima para la colectividad española de Perú.