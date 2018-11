LookOk vs. #LookKo | Del doble patinazo de Eugenia a la falda ‘glam’ de Letizia

Repasamos las mejor y peor vestidas de la semana: 10 looks para inspirarte en lo que sí y lo que no debes ponerte.

Cae otra semana más, que nos arrastra sin freno al invierno, una época donde las prendas de abrigo ganan todo el protagonismo del ‘street style’. Tanto que se han colado hasta en las alfombras rojas. Y si no que se lo cuenten a Alba Díaz, quien asistió a la presentación de la colección de Moschino para H&M con un ‘furly’ en color fresa combinado con botas OTK acharoladas y gorra. Look llamativo, atrevido y, para nostras, excesivo con el que la hija de Vicky Martín Berrocal no solo pasó un calor infernal -según ella misma confesó en sus redes sociales- sino que no brilló.

Con un abrigo sencillo y negro llegó también la reina Letizia al aniversario de La Razón, donde deslumbró, por el contrario, con un conjunto discreto en el que sobresalía una falda midi tableada de Zara, solo disponible, de momento, en Reino Unido.

Kendall Jenner para bien y Eugenia Martínez de Irujo para mal nos han ofrecido otras inspiraciones en clave abrigo esta semana. Precisamente la hija de la Duquesa de Alba es una de las grandes destacadas de estos días, pues entra por partida doble en el KO.

