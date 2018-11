La estrategia de Justin Bieber para promocionar su ‘gafada’ firma de ropa

En 2012 y 2015, la estrella canadiense intentó registrar la marca sin éxito

Además de ser un fenómeno musical, Justin Bieber se ha consagrado como un auténtico icono de estilo masculino, especialmente para la generación ‘millennial’. Una privilegiada posición de la que el cantante de Love Yourself parece querer sacar el máximo partido. Tanto es así que, el pasado mes de febrero, el portal TMZ informó de que el canadiense estaba dispuesto a emprender una nueva aventura empresarial dentro del mundo de la moda. La compañía de la estrella registró la marca Drew para lanzar su propia línea de ropa y, además, bloqueó los derechos de uso de los términos The House of Drew y Le Maison Drew, la versión francesa.

En principio, con esta marca, que corresponde a su segundo nombre, Justin se centraría en el diseño de vaqueros, sudaderas, chaquetas, abrigos, ‘shorts’ y faldas. Incluso podría dar un paso más y lanzarse a la creación de pijamas y artículos de moda infantil. Ahora, después de dos intentos fallidos, en 2012 y 2015, cuando intentó registrar la marca sin éxito, el artista ha lucido los que podrían ser los primeros diseños de Drew. En concreto, Bieber ha sido visto con una sencilla sudadera con capucha en color mostaza con el logo de la firma y la camiseta a juego.

Además, ha mostrado otros diseños ligeramente más ‘elaborados’, como una sudadera negra con un emoticono estampado. Todas las prendas guardan la estética urbana y deportiva que define el estilo del canadiense y, a buen seguro, harán las delicias de sus millones de fans.

De convertirse en realidad, Drew no sería la primera incursión del artista de Sorry en la industria textil. En 2016, participó en la creación de una colección cápsula para los almacenes Barneys de Nueva York y en otra para el gigante sueco H&M, para el merchandising de su tour mundial Purpose.