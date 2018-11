En apenas un mes, la diseñadora dará el ‘sí, quiero’ a Javier Ungría en un prometedor enlace en Cuba

Comienza la cuenta atrás para la boda de Elena Tablada y Javier Ungría. La diseñadora y el empresario se darán el ‘sí, quiero’ a principios del próximo mes de diciembre en La Habana, ciudad de origen de la familia de Elena. Precisamente fue en la capital cubana donde su novio le pidió matrimonio, en marzo de este mismo año. Así, después de la celebración de una boda civil ‘secreta’ en Miami a la que solo asistieron nueve personas, la pareja sellará su amor con una gran fiesta a la que asistirán su familia y amigos más íntimos. Ahora, en plena recta final, la ex de David Bisbal ha revelado a Gtresonline los secretos mejor guardados de este prometedor enlace.

La madrileña ha sido una de las invitadas a la presentación de la nueva colección del diseñador Fernando Claro, del que Tablada ha confesado ser una gran seguidora. “Soy muy fan de la firma. Además, me encanta porque sus diseños son súper femeninos y siempre cuento con ellos para cualquier evento u ocasión. Sabe sacar lo mejor a la figura de la mujer”, ha explicado Elena, quien ha confesado que precisamente ha sido esta casa de moda la encargada de crear su vestido de novia soñado. “El vestido me lo hace Fernando Claro. Me lo probé ayer y es espectacular. Ellos tienen muy ‘pillado’ mi estilo y, cuando les planteé lo que quería, me presentaron unos bocetos que eran exactamente lo que buscaba”, ha puntualizado la diseñadora, quien ha vuelto a confiar en una de sus firmas fetiche para deslumbrar en uno de los días más importantes de su vida.

A menos de un mes para el enlace, la madrileña ha confesado tener muchas ganas, pero no estar nerviosa. La pareja parece tener todo bien atado para que nada falle en el gran día, en el que Ella, la hija que Elena y David Bisbal tienen en común, tendrá un papel muy importante. Al igual que su madre, la pequeña vestirá de Fernando Claro y será “toda una princesa”. Así, ultimando los preparativos y visiblemente ilusionada por la ceremonia en el país caribeño, Elena Tablada quiere disfrutar de esta recta final sin que nada ‘empañe’ su gran momento.