Rosalía, más de moda que nunca tras su fichaje por Pull&Bear

Su estilo es uno de los más influyentes del momento

Primero fue Aitana para Stradivarius y, ahora, ha sido Pull&Bear la firma de Inditex que se ha hecho con otra de las estrellas del momento para lanzar una colección cápsula. Se trata de Rosalía, la joven cantante que ha conseguido conquistar a medio mundo gracias a su particular fusión ‘flamenco trap’ y su particular estilo. No en vano, nombres tan reconocidos de la moda española como María Escoté o Palomo Spain ya han caído rendidos a sus pies vistiéndola para las grandes citas sobre la alfombra roja o en su gira.

Pero con su fichaje por la conocida firma ‘low cost’, la catalana va un paso más allá puesto que la convierte en una figura mucho más accesible para sus millones de admiradores. Disponible a partir del próximo día 12 de noviembre en sus tiendas físicas como en su plataforma online, se trata de una colección en la que, a juzgar por su única imagen promocional disponible hasta la fecha, el color juega un papel protagonista.

En ella, aparece con un llamativo jersey de cuello vuelto en un intenso verde flúor -el tono de moda que ya anticiparon Kim Kardashian y Blake Lively hace pocos meses- y una chaqueta denim de estilo ‘oversize’. Un look que ella misma adelantó a modo de ‘spoiler’ en sus ‘Stories’ de Instagram hace unas semanas durante un encuentro con Tim Cook, actual director ejecutivo de Apple. “Atentxs al conjunto de ropa que llevo, pronto noticias jijijiji”, escribía misteriosa junto a una fotografía en la que se puede apreciar el look al completo.

De momento, poco más se sabe acerca de esta colaboración. Pero todo parece indicar que estará compuesta por las prendas de estilo urbano e inspiración noventera que suele lucir la propia Rosalía en sus apariciones, tales como anchos pantalones, ‘crop tops’ o piezas tipo ‘sporty’. Eso sí, siempre marcadas por el color, uno de los aspectos de la moda más importante para ella según sus propias palabras: “El verde me da mucha energía. El lila es un color femenino, es un color sensual. El rojo para mí es apasionamiento, fuerza. El negro es misterio, me gusta mucho. El blanco es pureza.”