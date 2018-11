El pasado 6 de noviembre, la capital acogió el lanzamiento del nuevo pintalabios de Yves Saint Laurent en una noche marcada por el glamour y el ‘total black’ en los looks de las celebridades que se dejaron ver por el evento. Sin embargo, Mónica Cruz optó por un mini vestido palabra de honor con falda de vuelo de Malne que, a su propia hija, no le gustó en absoluto. Parece que la pequeña, de tan solo 5 años, ya se temía el patinazo de estilo de su madre. No te pierdas en el vídeo su divertida explicación.