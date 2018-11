Lindsay Lohan se cuela en la Academia de ‘Operación Triunfo’

View this post on Instagram

A las 16.00 segundo pase de micros. Ya estamos preparándonos para dejar las canciones perfect pa la gala. Nuestro compromiso siempre con ellos y su aprendizaje. Cada día que paso con los chicos y chicas descubro artistas más complejos, con muchísima personalidad y llenos de ganas de seguir aprendiendo. Vamos! @operaciontriunfo #galaxywatch @samsungespana ❤ SUDADERA DIVINA de @iamchemadiaz y su colección 2007. El año que nos marcó.